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  4. Başyayla’ya yakan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Başyayla’ya yakan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

29.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Karaman’ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.Bölgeye kar, bu yıl geç yağsa da vatandaşları sevindirirken, oluşturduğu doğal güzelliklerse kendisine hayran bıraktırdı.

Karaman’ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgeye kar, bu yıl geç yağsa da vatandaşları sevindirirken, oluşturduğu doğal güzelliklerse kendisine hayran bıraktırdı. Geç gelen karın oluşturduğu doyumsuz manzaraları fotoğraflayan Mahmut Kırpınar, "İlçemiz tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen bir ilçe. Kar yağışı ilçemizin güzelliğine güzellikler kattı. Özellikle genç çam ağaçlarının dallarında biriken karı görünce kendimi klip sahnesinde hissettim. Hayran kalmamak elde değil’’ dedi.
Kiraz ve elması ile ünlü ilçenin ilerleyen yıllarda dağ turizmi için bir cazibe merkezi olması bekleniyor.

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