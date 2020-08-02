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Batefimbi Gomis'ten heyecanlandıran paylaşım

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Gomis, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. ''Aslan geliyor.'' notuyla paylaşılan gönderi yoğun ilgi gördü.

Batefimbi Gomis'ten heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'da gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı - Kırmızılı ekipte oynadığı dönem taraftarın sevgilisi haline gelen Gomis'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Galatasaray sevgisini sürdürdüğü görülüyor.

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Galatasaray'ın simgesi olan 'Aslan' kelimesini birçok paylaşımında kullanan Gomis, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. ''Aslan geliyor' notuyla paylaşılan gönderi yoğun ilgi gördü.


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