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Batı Akdeniz'de 65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz'de 65 yaş ve üzerindekiler bayramda güneşli havanın keyfini çıkardı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılması ile bayramda dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Antalya'da, salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle dışarı çıktı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde saat 14.00'den itibaren sokağa çıkmaya başlayanların, sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlendi.

Geçen haftaki serbestlikte 91 yılın en yüksek sıcaklık derecesine ulaşıldığı için sokağa çıkamayan 65 yaş üstü bazı vatandaşlar, bu hafta özellikle deniz manzaralı parkları doldurdu.

Güneşli hava nedeniyle bazı vatandaşlar gölgelik alanları tercih ederken, bazıları da şemsiye ve şapkalarıyla sokakta yürüyüş yaptı.

Tekerlekli sandalyedeki bazı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yaptı.

- Muğla

Muğla'da da dışarı çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, sokaklarda yürüyüş yapıp, parklarda oturdu. Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyardı.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapanlar, dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle parklarda gölgelerde oturmayı tercih etti.

- Isparta

Isparta 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bazıları, kent merkezindeki banklarda oturdu, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların maske taktıkları ve büyük oranda sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

- Burdur

Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda sokaklarda yürümenin mutluluğunu yaşadı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki banklarda oturarak güneşlenen vatandaşlar, birbirleriyle sosyal mesafeye uyarak bayramlaştı, sohbet etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Parkı'nda oturan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şeker verdi, maske dağıttı.

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