Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA açıldı

İSTANBUL(AA) - 2022 yılında 300 yeni mağaza açılışı hedefleyen CarrefourSA, 25 bine yakın ürün çeşidi ve 26 kişilik ekibiyle Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ile CarrefourSA İcra Kurulu Üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartallıoğlu, market yatırımlarına yenisini eklemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Tasarımı, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş ortamıyla öne çıkan gurme marketlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Gurme marketlerimizle farklı lezzetleri deneyimlemeyi seven müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

1000 metrekare alana sahip olan Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA, dünya mutfağının en özel gurme lezzetlerini bir araya getiriyor. Yaş sebze – meyve balık ve deniz mahsulleri, suşi, kasap ürünleri, meze ve yöresel peynirler, füme et çeşitleri, organik, glütensiz veya diyabetik ürünler, pasta ve ekmek çeşitleri, taze sıkılmış meyve suyu ve zengin mahzeni ile müşterilerine keşfe dayalı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA, alışveriş için gelen müşterilerine ücretsiz vale hizmeti veriyor. Alo Sipariş hizmeti ile bölgesindeki evlere ücretsiz servis sunan markette alışverişini tamamlayan müşteriler için ücretsiz kasa arkası hizmeti de sağlanıyor. Şubat ayında Batı Ataşehir Gurme CarrefourSA bünyesinde bir de Lezzet Arası restoranı hizmet vermeye başlayacak.

