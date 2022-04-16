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Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı

16.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz'de balıkçılar umudunu gelecek sezona bıraktı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sezondan umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağların bakımını yapıyor.

Sezon boyunca istenilen miktarda balık tutamayan balıkçılar, umudunu 1 Eylül'de açılacak yeni sezona bıraktı.

Balıkçı Çağdaş Özer, AA muhabirine, umutla yeni sezon beklediklerini söyledi.

Özer, zorlu kış şartlarının balıkçıları etkilediğini dile getirerek, "Yeni sezonun nasıl geçeceğini söylemek için şu an biraz erken, temmuz ayında sezon yavaş yavaş belli olur, o zaman geldiğinde bakacağız. Tabii ki bir umudumuz var, olmazsa bizim balıkçılığımız biter." diye konuştu.

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki balıkçıların da benzer sıkıntılar yaşadığını anlatan Özer, istenilen miktarda balık avlanamadığını kaydetti.

Özer, ağlarını onarmaya başladıklarını belirterek, heyecanla yeni sezonu beklediklerini sözlerine ekledi.

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