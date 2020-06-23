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  4. Batman Belediyesinden "Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı" iddiasına yalanlama:

Batman Belediyesinden "Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı" iddiasına yalanlama:

BATMAN HABERLERİ  | 23.06.2020 00:11 | Son Güncelleme

"Haber ve paylaşımlar tamamen algı oluşturmaya yönelik olup Belediye Başkanlığımızın bu konuda herhangi bir talimatı söz konusu değildir"

Batman Belediyesi, kavşaklardaki Kürtçe uyarı ikonlarının kaldırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yurt dışı menşeli yayın kuruluşunda yer alan haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Haberde yer verilen fotoğrafın Batman'daki herhangi bir kavşağa ait olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İddia edilen paylaşım ve haberlerin, yaklaşık bir yıl önce ilimizin değişik kavşaklarına yapılmış ancak mevsimsel etkenler ve araç trafiği sonucu silinmiş işaretlerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Haziran ayı içinde belediyemiz tarafından ilimizde bulunan 350 yaya geçidindeki İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan yaya öncelikli trafik uygulaması gereği 'önce yaya' ikonları yenilenmektedir.

Haber ve paylaşımlar tamamen algı oluşturmaya yönelik olup Belediye Başkanlığımızın bu konuda herhangi bir talimatı söz konusu değildir.''

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