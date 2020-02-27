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Batman ve Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi

BATMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 22:38 | Son Güncelleme

Batman ve Siirt'te Regaip Kandili idrak edildi

BATMAN-SİİRT (AA) - Batman ve Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Batman'da kent merkezindeki Şevket Başak Camisi'nde kandil dolayısıyla yatsı namazı sonrası Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Turgut Erhan, üç ayların önemi ve bu aylarda yapılması gerekenleri anlattı.

Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

- Siirt

Kandil dolayısıyla Siirt Ulu Cami ve Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde program düzenlendi.

Siirt Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim'in ardından Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi.

İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayan Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, üç ayların ilki olan recep ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu mübarek ay ve gecelerin başta ülkemiz olmak üzere, tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Regaip Kandili siirt

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