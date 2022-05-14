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Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti

14.05.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da damdan düşen kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde damdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Gercüş ilçesine bağlı Gökçe köyünde oturan Ali Aslan (85), evlerinin damında dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gercüş Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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