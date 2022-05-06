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Batman'da düzenlenen operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

06.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Batman'da iki hırsızlık şüphelisi JASAT ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kocalar köyünde 25 Nisan'da bir eve giren hırsızlar çelik kasa ve ziynet eşyası çaldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

B.G. ve Ö.G, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada çelik kasa, kredi kartı, 4 altın bilezik, bir çift altın küpe, altın yüzük, 50 boş çek koçanı, 9 milimetre çapında 40 fişek ve 30 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.G. ve Ö.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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