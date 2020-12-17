YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da geçen ay 491 konut satıldı

Batman’da geçen ay 491 konut satıldı

BATMAN HABERLERİ  | 17.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Batman’da konut satışları kasım ayında yüzde 9,4 oranında artarak 491 olarak gerçekleşti.

Batman’da geçen ay 491 konut satıldı

Batman’da konut satışları kasım ayında yüzde 9,4 oranında artarak 491 olarak gerçekleşti. Batman’da kasım ayında satılan konutların yüzde 57’sini ikinci el konutlar oluşturdu. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam 4 bin 768 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2020 Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 18,7 azalırken, Batman’da konut satışları yüzde 9,4 arttı. Batman’da konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 oranında artarak 491 oldu. Bu satışların 212’si ilk satış, 279’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Ocak ayından bu yana geçen 11 aylık süreçte ise toplam 4 bin 768 konut satıldı. Konut satışları ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 arttı.
Batman’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında azalarak 82 oldu. İpotekli satışın 52’si ilk satış, 30’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor Öterken bayılan horoz fenomen oldu! Sosyal medya bayılana kadar öten horozu konuşuyor
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?

Batman Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:18
Öğle
12:17
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:27

Batman Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Kısmet Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.