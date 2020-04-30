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Batman'da karantina uygulaması

BATMAN HABERLERİ  | 30.04.2020 20:04 | Son Güncelleme

Batman'da karantina uygulaması

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir adreste karantina uygulandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesi'nde bulunan bir adreste karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir.
Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

25 Nisan'da Orta Mahalledeki iki adreste daha karantina uygulaması başlatılmıştı.

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