YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Batman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

BATMAN HABERLERİ  | 25.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi.

Batman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. 06 GFB 36 plakalı otomobil. sürücüsünün Batman, Beşiri kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Batman Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
02:59
Sabah
04:48
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:49
Yatsı
21:29

Batman Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Gap Eczanesi
Merkez
Hira Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ölen babası ve eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı

Ölen babası ve eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

Şehribana Kurdi Batman’da Konser Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.