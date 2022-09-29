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Batman'da sektör temsilcileri, deneyimlerini öğrencilere aktardı

29.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da sektör temsilcileri, deneyimlerini öğrencilere aktardı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen "TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi" kapsamında Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi.

Batı Raman Kampüsü'ndeki etkinliğe, DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, özel sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Alanlı, DİKA tarafından yürütülen TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki Teknik Destek Projesi'nin kalifiye eleman yetiştirmeyi ve istihdam edilebilirliği artırmayı amaçladığını söyledi.

DİKA'nın en önemli faaliyetinin bölgenin potansiyellerini harekete geçirerek kalkınmaya katkı sunmak olduğunu aktaran Alanlı, "Bu proje de bölgemizdeki kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması için 2020 yılında başladığımız ve yaklaşık 4 milyon avro bütçesi olan bir projedir." dedi.

Projenin başladığı günden bu yana çok sayıda etkinlik yaptıklarını ve eğitim verdiklerini kaydeden Alanlı, çok kapsamlı eğitimler ve etkinliklerinin olduğunu, bu çalışmaları kurum ve kuruluşlarla yürüttüklerini bildirdi.

Rektör Demir de gençlerin istihdamlarını ve meslek hayatlarında başarılı bir kariyer elde etmeleri sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptıklarını, gençlere her türlü akademik desteği sunmaya gayret ettiklerini aktardı.

Öğrencilerin akademik yeterliliklerini artırmak ve onları geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla sektör ve öğrenci buluşmalarını başlattıklarını dile getiren Demir, bu buluşmalarda, sektördeki uzman kişilerin, başarılı kariyer tecrübelerini öğrencilere aktardığını ifade etti.

Demir, kariyer günleri etkinliklerinin gençlerin geleceğini ve kariyerini ne kadar önemsediklerini göstermesi açısından önemli olduğunu anlattı.

İki gün sürecek etkinliklere kent içinden ve dışından 60'ı aşkın farklı sektörde faaliyet yürüten firma katıldı. Kurulan stantlara gelen öğrenciler çalışma hayatı ve istihdam olanakları hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Etkinlikte sunum yapan girişimciler ise tecrübelerini öğrencilere aktardı.

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