YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da taziyeler yasaklandı

Batman’da taziyeler yasaklandı

BATMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklandığını, düğünlerin ise saat 22.00’a kadar izin verildiğini söyledi.Korona virüs tedbirleriyle alakalı çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerinin yapıldığını söyledi.

Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklandığını, düğünlerin ise saat 22.00’a kadar izin verildiğini söyledi.
Korona virüs tedbirleriyle alakalı çok yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte maske ve sosyal mesafe denetimlerinin yapıldığını söyledi. Vali Şahin, ’’Ayrıca GBT uygulaması sırasında HES kodu kontrolü de yapıyorlar. HES kodu kontrolü nedir karantinada olup da karantinayı bozup dışarı çıkan şahıslarla ilgili yapmış olduğumuz GBT uygulamasında şahısın TC kimlik numarasını girdiğimiz zaman karantinayı bozduğunu HES kodundan görebiliyoruz. Bu kişilere hem idari para cezası hem de Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturma açıyor, çünkü bu Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden bir uygulamadır. Ayrıca bir kez daha mahalle muhtarlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı uyardık. Batman’da taziyeler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yasaklanmıştır. Bu sadece taziye evlerini kapsamaz her yerdeki taziyeyi kapsar. Biz vefatları cenaze evlerini de yakın takip altına alıyoruz. Denetimleri çok sıkı bir şekilde tutacağız. Düğünler ile ilgili olarak saat 22.00’da düğünler bitecek. Bununla ilgili hem düğün salonlarını hem de düğün salon dışındakileri de kontrol ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Sahada elimizden gelen tüm denetim çalışmalarını yapacağız. Ama bu iş vatandaşlarımızın kendi içlerinden gönüllerinden bunu içselleştirerek yapacakları tedbirlerle ancak başarılabilir. Vatandaşlarımızın bayramlarını kutlarken sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda çok dikkatli olmaya devam ediyorum’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Batman Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:10
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Batman Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Kalamış Eczanesi
Merkez
Yakut Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

6. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

6. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.