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Batshuayi sosyal medyada gündem oldu! ''Guiza'dan bile kötüsün...''

30.12.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Chelsea'den kiralık olarak gelen ve performansıyla Siyah-Beyazlı taraftarları memnun etmeyen Batshuayi, Altay maçındaki performansıyla yine taraftarları adeta çıldırttı. Maç boyunca ayağına gelen fırsatlardan yararlanamayan Belçikalı oyuncu, ilk yarıda kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyondan yararlanamamıştı. Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Batshuayi adına binlerce tweet attı. Bazı taraftarlar Batshuayi'ye ''Guiza'dan bile kötüsün'' yorumunda bulundu.

Batshuayi sosyal medyada gündem oldu! ''Guiza'dan bile kötüsün...''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Michy Batshuayi büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Ligde ve Avrupa'da kendinden söz ettiremeyen Batshuayi eleştiri almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında da silik bir performans sergileyen Belçikalı golcü taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

"GUIZA'DAN BİLE KÖTÜSÜN"

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Beşiktaş taraftarı tarafından eleştirilen Batshuayi sosyal medyada gündem oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar Batshuayi adına ''Guiza'dan bile kötüsün'' yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Altay Michy Batshuayi
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