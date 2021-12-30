Batshuayi sosyal medyada gündem oldu! ''Guiza'dan bile kötüsün...''

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Michy Batshuayi büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Ligde ve Avrupa'da kendinden söz ettiremeyen Batshuayi eleştiri almaya devam ediyor. Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında da silik bir performans sergileyen Belçikalı golcü taraftarların eleştirisine maruz kaldı.

"GUIZA'DAN BİLE KÖTÜSÜN"

Beşiktaş taraftarı tarafından eleştirilen Batshuayi sosyal medyada gündem oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar Batshuayi adına ''Guiza'dan bile kötüsün'' yorumunda bulundu.



