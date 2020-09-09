Batuhan Karadeniz: Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü’nün takım kaptanları, Batuhan Karadeniz ve Yasin Palaz, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Batuhan Karadeniz öncelikli olarak, kendisini kaptanlığa layık gören yönetim ve teknik heyete teşekkür ederek, “Biz de bu göreve layık olacağız. Bu sorumluluğu bana güvenip verenlere mahcup olmak istemiyorum. Bu nedenle 1 sezon boyunca tüm gücümüzü sahaya yansıtıp şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

Bu sezon tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Batuhan Karadeniz, “Bu nedenle güçlü bir kadro kuruldu. Özellikle takımdaki arkadaşlık ve aile ortamı çok iyi. Zaten başarının da birliktelik ve aile ortamından geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu uğurda yola çıktık. 2 kamp geçirdik. Şimdi ilk hafta oynayacağımız Sancaktepe maçına hazırlanıyoruz. Sancaktepe maçıyla birlikte şampiyonluk hedefi ile Bismillah diyeceğiz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız ve sonu şampiyonlukla biten bir lig olur bizim için” ifadelerini kullandı.