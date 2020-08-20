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Batur’un Yağhaneler mesaisi

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Yağhaneler’de Jandarma Alay Komutanlığının bulunduğu belediyeye tahsisli alanı gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Jandarma’nın yeni yerine taşınmasının hemen ardından, alan boşaltıldığı anda harekete geçmeye hazırız” dedi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yağhaneler semtinde belediyeye ait yaklaşık 6 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Yağhaneler’de Jandarma Alay Komutanlığının bulunduğu belediyeye tahsisli alanı gezen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Jandarma’nın yeni yerine taşınmasının hemen ardından, alan boşaltıldığı anda harekete geçmeye hazırız” dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yağhaneler semtinde belediyeye ait yaklaşık 6 dönümlük arazide incelemelerde bulundu. Teknik müdürler ile birlikte proje taslaklarını da inceleyen Başkan Batur, bölgenin ihtiyacını karşılayacak ve Yağhaneler’e değer katacak çok yönlü bir hizmet binası inşa edeceklerini dile getirdi ve şunları söyledi: “Jandarmanın yeni yerine taşınmasının hemen ardından, alan boşaltıldığı anda harekete geçmeye hazırız. Buraya, bölgenin ihtiyacını karşılayacak, kaliteli ve güzel bir tesis kazandıracağız. Toros’ta tamamladığımız, Beştepeler’de de yapımına başladığımız sosyal tesislerin bir benzeri de Yağhaneler’de yükselecek. Semt merkeziyle, derslikleriyle, sergi alanlarıyla, otoparkıyla, nikah ve çok amaçlı salonuyla, Yağhaneler’de yaşayan hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarını geliştiren bir merkez olacak. Yeni yıl itibarıyla çalışmaların başlamasını umuyoruz. Ayrıca, şu anda tarihi Roma Yolu zerine kurulan Eşrefpaşa Pazarını da yine bu bölgeye taşıyarak çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.”

Bölge değer kazanacak
Yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip arazi üzerine, bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayacak bir tesis inşa edilecek. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve nikah organizasyonlarına da ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı salon, semt merkezi, çocuklara yönelik kullanılacak derslik ve alanlar ile sergi mekanlarının yer alacağı tesis, Yağhaneler adıyla anılan bölgenin değerine değer katacak.

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