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Bayburt’ta kuvvetli rüzgar uyarısı

03.03.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Bayburt’ta kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların yer yer yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta, sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

“Çığ, buzlanma ve don uyarısı”
Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI”

Bugün sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Bayburt çevrelerinde rüzgârın yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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