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Bayburt’ta polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 03.01.2021 17:16 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.Bayburt’ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Bayburt’ta polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

Bayburt’ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.
Bayburt’ta korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Covid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Bayburt’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Şehrin giriş ve çıkışında oluşturulan denetim noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri geçiş yapan tüm araçları durdurarak, denetim yaptı. Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

Bayburt’ta polis ve jandarma denetimlere devam ediyor

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