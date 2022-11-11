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Bayburt’un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması

11.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yapıldı.

Bayburt’un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması

Aydıntepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köy ile yayla yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi. Soğanlı Dağları’ndaki 2 bin 500 rakımlı Günbuldu köyü ile Aydıntepe Yaylası’nda olumsuz hava koşulları ve kar sonucu görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı. Etkili olan tipi ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolu kardan temizledi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta en yüksek yağış miktarı Üzengili köyünde 15,2 mm, Sancaktepe köyünde 8,6 mm. olarak ölçüldü.

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