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Baydilli esnafın taleplerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede esnafla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede bulunan GAP Bulvarı üzerindeki vatandaşları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyip not aldı.

Baydilli esnafın taleplerini dinledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede esnafla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede bulunan GAP Bulvarı üzerindeki vatandaşları ziyaret ederek, talep ve isteklerini dinleyip not aldı. Baydilli esnaf ve vatandaşa yapılan hizmetleri aktararak, Karaköprü’de yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. Karaköprü’yü güzelleştirmek için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini belirten Baydilli, "Karaköprü’müzü vatandaşlarımızla, esnafımızla hep beraber kalkındırmak için çalışıyoruz. Bunun için esnafımızın da görüşlerini, taleplerini önemsiyoruz. Esnafımızı ziyaret ederek taleplerini not aldık ve çözümü için talimat verdik. İnşallah hep birlikte Karaköprü’müzü daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Baydilli esnafın taleplerini dinledi

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