YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi

Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsalda sürdürülen kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcısı ve teknik ekibi ile birlikte Büyük Salkım kırsal mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.İncelemede yapılan çalışmalar hakkında ekipten bilgi alan Baydilli kırsalda yaşayan vatandaşlar ve muhtarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsalda sürdürülen kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, başkan yardımcısı ve teknik ekibi ile birlikte Büyük Salkım kırsal mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.
İncelemede yapılan çalışmalar hakkında ekipten bilgi alan Baydilli kırsalda yaşayan vatandaşlar ve muhtarla da bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Baydilli, "Başkan yardımcımız ile birlikte Büyük Salkım kırsal mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan kilitli parke çalışmalarını inceledik. Karaköprü Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizi merkezden ayırmadan hizmet götürüyoruz. Hizmetin en iyisini kırsalımızda yaparak bu mahallelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Köy içi stabilize malzeme serimi çalışmasının yanında nüfusu fazla olan mahallelerden başlayarak kırsal mahallelerimizde kilitli parke döşeme çalışması da gerçekleştiriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı kırsal mahalle muhtarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Maskesiz müşteri kabul eden iş yeri 15 gün kapanacak
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Kayserispor taraftarına jest
Kayserispor taraftarına jest

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:16
İkindi
15:27
Akşam
17:58
Yatsı
19:13

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Emniyet Eczanesi
Haliliye
İnanç Eczanesi
Haliliye
Mavigök Eczanesi
Haliliye
Kılıç Eczanesi
Eyyubiye
Yeşim Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kaza yapan sürücülerin yakınları arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa erkeğinin özellikleri
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.