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Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

ALMANYA HABERLERİ  | 08.09.2020 20:47 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Roma takımından forvet oyuncusu Patrik Schick'i renklerine bağladı.

Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, Leverkusen'in Çekyalı milli oyuncu için bonuslarla birlikte 29 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

Schick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leipzig ile ligde çıktığı 22 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

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