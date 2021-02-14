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Bayern Münih, Dayot Upamecano'yu transfer etti

14.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Bayern Münih, Dayot Upamecano'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig’den Dayot Upamecano’yu renklerine kattığını duyurdu.

Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano’yu 5 yıllığına transfer etti. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Upamecano’nun 1 Temmuz 2021’den itibaren Bayern Münih’te forma giyeceği belirtilerek, 22 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Upamecano’nun transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Dayot, önümüzdeki yıllarda takımımız için önemli yapı taşı olacak. Bundan eminiz" değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında, Fransız oyuncunun Leipzig ile yaptığı sözleşmede 42,5 milyon Euro'nun ödenmesi durumunda serbest kalacağına ilişkin bir maddenin bulunduğu belirtildi.

2017’de Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Leipzig’e transfer edilen Upamecano Leipzig formasıyla 139 maçta forma giydi ve 4 gol attı. Upamecano, Fransa A Milli Takımı’nda da 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
22 yasinda 139 mac mi bizimkilerde 23 24 yasindakine daha bebek gozuyle bakip saga sola kiraliyolar

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