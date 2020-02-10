Bayern Münih'den Firmino için 90 milyon euro

Bayern Münih, Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino'yu gözüne kestirdi.

The Sun'da yer alan habere göre; Bayern Münih yönetimi, 28 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu için 90 milyon euroyu gözden çıkardı. Robert Lewandowski'nin 32 yaşına gelecek olması nedeniyle Bayern, Firmino'yu transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Liverpool'daki sistemin ana dişlilerinden biri olan ve kulübün bu noktaya gelmesinde önemli bir katkısı olan Firmino için Jürgen Klopp'un ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Ancak, RB Leipzig'ten Timo Werner'in transferini isteyen Klopp'un, Firmino'dan vazgeçebileceği yorumu da habere eklendi.

Liverpool'un Temmuz 2015'te Hoffenheim'dan 41 milyon euro bonservisle transfer ettiği Roberto Firmino, bu sezon forma giydiği 36 maçta 10 gol atıp 12 asist yaptı.

