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Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı dağıttı!

27.10.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Barcelona, Bayern Münih'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna puan kaybı olmadan devam etti. Inter'in Plzen'i mağlup etmesinin ardından Devler Ligi'ne veda eden Barcelona ise 4 puanda kaldı. İspanya La Liga ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubunun 5. haftasında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard kaydetti.

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Bu sonucun ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih, puanını 15'e yükseltti ve grubu lider bitirmeyi de kesinleştirdi. Inter'in Plzen'i yenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona ise 4 puanda kaldı. İspanyollar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bayern Münih, grubun son haftasında Plzen deplasmanına gidecek. Bayern ise Inter'i ağırlayacak.

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