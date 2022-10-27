Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı dağıttı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubunun 5. haftasında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Camp Nou Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard kaydetti.

Bu sonucun ardından daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih, puanını 15'e yükseltti ve grubu lider bitirmeyi de kesinleştirdi. Inter'in Plzen'i yenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Barcelona ise 4 puanda kaldı. İspanyollar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bayern Münih, grubun son haftasında Plzen deplasmanına gidecek. Bayern ise Inter'i ağırlayacak.

