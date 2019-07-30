Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Liglerin başlamasına az bir süre kala takımlar hazırlıklarını tamamlıyor ki buna hazırlık maçları ve kupaları da dahil. Avrupa’nın en prestijli hazırlık turnuvalarından biri olan Audi Cup da bugün başlıyor. Peki sarı lacivertli taraftarlar Bayern Munih Fenerbahçe maçını saat kaçta hangi kanaldan canlı izleyebilecekler?
Merakla beklenen Bayern Münih Fenerbahçe maçı bu akşam Türkiye saatiyle 21.30’da D Smart bünyesindeki Sport SmartHD kanalından canlı izlenebilecek.
Günün diğer maçı ise Real Madrid ile Tottenham’ınkarşılaşması. Bu maç ise Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.
Muhtemel 11'ler:
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Goretzka, Tolisso, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski
Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriç
Bugünkü maçların ardından takımların yarın şampiyonluk ve üçüncülük maçlarına çıkacaklar. Yani her takım 2 maç oynamış olacak. Karşılaşmalarda beraberlik durumunda uzatmalar oynanmayıp direkt olarak penaltılara geçilecek.
Audi Cup’ı takiben sarı lacivertlilerin önünde başka hazırlık maçları da bulunuyor. Fenerbahçe 7 Ağustos’ta Cagliari, 11 Ağustos’da adı henüz açıklanmamış bir rkip ile oynayacak.
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