SPOR

Bayern Münih James Rodriguez'in satın alma opsiyonunu kullanmadı

ALMANYA HABERLERİ  | 05.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu Bayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi.

Bayern Münih James Rodriguez'in satın alma opsiyonunu kullanmadı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Rodriguez'in, Bayern Münih yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih'in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi.

"James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılacak" denilen açıklamada, Real Madrid ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez'e teşekkür etti.

Bayern Münih'in söz konusu iki yılda Bundesliga'da iki kez şampiyon olduğunu, Almanya Kupası'nı kazandığını ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez de Bayern Münih'te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı.

Bir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyorBir kentin simgesi oldu! O detayı gören hayran kalıyor
Ozan Kabak'la ilgili bomba iddiaOzan Kabak'la ilgili bomba iddia
Ozan Kabak'tan kalma sinyaliOzan Kabak'tan kalma sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayern münih james rodriguez

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Ve Sergen Yalçın kararı resmen açıklandı!

Ve Sergen Yalçın kararı resmen açıklandı!

Dev kulüp satılıyor! Anlaşma tamam

Dev kulüp satılıyor! Anlaşma tamam

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şampiyon son hafta belli olacak

Şampiyon son hafta belli olacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayern Münih James Rodriguez'in satın alma opsiyonunu kullanmadı

James Rodriguez veda etti

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'tan Stuttgart'ta kalma sinyali

Ozan Kabak'tan kalma sinyali

Union Berlin ile 0-0 berabere kalan Stuttgart Bundesliga 2'ye düştü

Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler

Leipzig 0 - 3 Bayern Münih

Almanya Kupası da Bayern'in

Ozanlı Stuttgart, Union Berlin ile berabere kaldı

Ozanlı Stuttgart, berabere kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.