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Bayern Münih'te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, antrenman sırasında fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Daha önce viral enfeksiyon geçirdiği belirtilen Belçikalı çalıştırıcının sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Bayern Münih'te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Burak Kavuncu

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany'den gelen haber endişe yarattı. Sky Sport DE'nin aktardığı bilgilere göre antrenman sırasında baygınlık geçiren Belçikalı teknik adam hastaneye kaldırılırken, kulüp yönetimi de tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

KOMPANY ANTRENMANDA FENALAŞTI

Bayern Münih te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı 1

Sky Sport DE'nin haberine göre Vincent Kompany, Bayern Münih'in bugünkü antrenmanı sırasında bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen teknik direktörün daha önce viral bir enfeksiyonla mücadele ettiği belirtildi.

Kompany'nin sağlık sorunlarının bir süredir devam ettiği de aktarıldı. Belçikalı teknik adam, Bundesliga'da RB Leipzig'in 6-1 mağlup edildiği karşılaşma öncesinde kendisini iyi hissetmemiş ve maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapmamıştı. Kompany ayrıca Arsenal ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde pazartesi ve salı günkü antrenmanlarda da yer almamıştı.

BAYERN MÜNİH'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bayern Münih te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı 2

Bayern Münih yönetimi, Kompany'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kulüp, Belçikalı teknik adamın hastanede detaylı tetkiklerden geçirildiğini ve doktorların gözetiminde kalacağını duyurdu.

Açıklamada, Kompany'nin görevlerine dönüşüyle ilgili henüz kesin bir tarih paylaşılmazken, teknik direktörün yokluğunda sorumluluğun teknik ekibe bırakılacağı belirtildi.

MAX EBERL: "SAĞLIĞI BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ÖNCELİK"

Bayern Münih te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı 3

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Eberl, teknik adamın iyileşmesi için gerekli desteğin sağlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vincent Kompany'nin sağlığı bizim için en yüksek önceliğe sahip. Bayern Münih olarak onun en kısa sürede iyileşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakım ve desteği alıyor ve ihtiyaç duyduğu süre kendisine tanınacak. Tamamen güvendiğimiz teknik ekibi görevlerini devralacak. Bayern Münih'teki hepimiz Vinnie'ye acil şifalar diliyoruz."

KOMPANY'NİN NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Bayern Münih te Vincent Kompany şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı 4

Hastanede doktorların gözetiminde kalmaya devam edeceği açıklanan Vincent Kompany'nin takımın başına ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı. Bayern Münih'te bu süreçte teknik ekibin görevlerini sürdüreceği belirtilirken, Belçikalı çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga bayer münih
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