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Bayern Münih'ten gol yağmuru! 7-0

18.09.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Bochum ile karşı karşıya geldi. Münih ekibi Bochum'a tarihi bir hezimet yaşattı ve mağlup etti.

Bayern Münih'ten gol yağmuru! 7-0

Almanya Ligi Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde ağırladığı Bochum'u panzer gibi ezdi: 7-0.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Sane, 27. ve 65. dakikalarda Kimmich, 32. dakikada Gnabry, 43. dakikada kendi kalesine yaptığı vuruşla Lampropoulos, 61. dakikada Lewandowski ve 79. dakikada Choupo-Moting'den geldi.

Ligde sadece ilk haftada Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliği olan Bayern Münih, böylece 13 puana yükselirken, ligin yeni ekibi Bochum 5 hafta sonunda 1 galibiyetle 3 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih deplasmanda Fürth ile karşılaşacak, Bochum ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.

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