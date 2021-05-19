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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun'da "19 Mayıs Türkiye Buluşması" programına katıldı

19.05.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun'da "19 Mayıs Türkiye Buluşması" programına katıldı

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "19 Mayıs Türkiye Buluşması" çevrim içi özel yayınına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin SBB TV youtube kanalından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Umudun ve ufkun ülkesi Türkiye" sloganıyla "19 Mayıs Türkiye Buluşması" çevrim içi özel yayını yapıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nden katıldığı programa Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da çevrim içi bağlandı.

OMÜ Rektörü Ünal'ın sorularını yanıtlayan Bayraktar, 19 Mayıs'ın milli mücadele için bir dönüm noktası olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazileri hayırla yad ettiğini söyledi.

Milli teknoloji hamlesi alanında Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh olabilmesi maksadıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Bayraktar, "O ruh, 19 Mayıs ruhu, milli mücadele ruhu açıkçası bize de yol gösteriyor. Tabi bu bir bayrak yarışı. Hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kapsamında yaptığımız çalışmalarda hem de Baykar üzerinde insan hava araçlarında yaptığımız çalışmalarda özellikle çok genç ekiple çalışıyoruz." dedi.

Ünal'ın "Kendi gençliğinize dönecek olsanız, ne hayal ederdiniz?" sorusunu cevaplayan Bayraktar, gençlik yıllarında havacılık alanına merakının olduğunu, pilot olmak istediğini ve bunu başardığını kaydetti.

Z kuşağıyla yakın temas halinde olduklarını aktaran Bayraktar, "Bu çok güzel. Bizim şuanda yaşadığımız dünyaya gençlerle, genç kardeşlerimizle yol almak çok güzel. Elimizden geldiğince gençlerimizle milli, manevi, etik ve ahlaki değerlerimizi paylaşmak istiyoruz. Hatta ortak değerlerde buluşmak istiyoruz. Kendimizden önce yaşadığımız cemiyetin, cemiyetimizden önce milletimizin, milletimizden insanlığın iyiliğini düşünecek şekilde, onu önceleyecek şekilde, o perspektifte hedefler koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bazen bu kadar yoğun bilgi bombardımanı altında insanın bunları süzmeye, derinlemesine perspektif kazanmaya vakit bulabilmesi için belki biraz kapanıp kenara çekilip düşünmeye daha fazla vakit ayırması gerekebilir. Bu dönem o anlamda biraz zor bir dönem. O vakit ayırmak biraz daha zor. Çünkü, sanki bir şeyler akıp gidiyor da onu kaçırmış gibi hissedebiliyor insan. Hepimiz öyle hissediyoruz. Bir ağabeyleri olarak onu tavsiye ederim. Çünkü hayat hepimiz için bir yolculuk ve hepimiz için bir anlamda imtihan. İnancımız gereği de öyle. Bu kadar yoğun akışa maruz kalmışken hangisi önemli hangisi daha öncelikli, hangisi doğru, hangisi hak, hangisi batıl, hangisi yanlış ayırt etmek zor olabilir. Bazen o derinleşme için kendi iç dünyalarına, kenara çekip dönmelerini tavsiye ediyorum."

Baykar'da 1500 kişilik bir aile olduklarını dile getiren Bayraktar, herkesin milli mücadele ruhuyla çalıştığını sözlerine ekledi.

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