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Bayraklı’da açık hava spor kursları başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, korona virüsü salgını dolayısıyla ara verilen spor kurslarına açık havada başlıyor.Kentin çeşitli noktalarındaki parklarda sağlıklı yaşam için spor etkinliklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, 1 Temmuz’dan itibaren 18 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik tekvando, jimnastik ve kick boks kursları düzenliyor.

Bayraklı’da açık hava spor kursları başlıyor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, korona virüsü salgını dolayısıyla ara verilen spor kurslarına açık havada başlıyor.
Kentin çeşitli noktalarındaki parklarda sağlıklı yaşam için spor etkinliklerini sürdüren Bayraklı Belediyesi, 1 Temmuz’dan itibaren 18 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik tekvando, jimnastik ve kick boks kursları düzenliyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek kurslar, uzman eğitmenler tarafından verilecek. ’Matını Al Sen de Katıl’ projesi kapsamında düzenlenecek kurslar, ücretsiz olacak. Ayrıca hafta içi her gün belirli saatlerde sağlıklı yaşam sporu etkinliklerine devam edilecek. Spor kurslarıyla ilgili detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Bayraklı’da açık hava spor kursları başlıyor

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