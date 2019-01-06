Bayram Bektaş: Transferin açılmasını bekliyoruz

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Ankaragücü’nde Teknik Direktör Bayram Bektaş, İHA’ya konuştu. Eksik bir kadrolarının olduğunu söyleyerek söze başlayan Bektaş, “Öncelikle hazırlamaya çalıştığımız, eksik bir Ankaragücü var. Takıma son maçtan 2-3 gün önce geldik. Bir hayli sakat ve cezalı vardı. Öncelikle sakatların takıma dönmesi, ondan sonra da takı halinde iyi bir hazırlık dönemi geçirip, bizim istediğimiz seviyeye gelen, savaşan, koşan bir Ankaragücü oluşturmak istiyoruz. İnşallah bunu kamp sonuna kadar başarırız. Hala sakatlığı geçmeyen oyuncularımız var. Bir de transferimiz kapalı. Yönetimimiz çalışıyoruz, biz de çalışıyoruz. Biz işimizi en iyi şekilde yapıp takımımızı en üst seviyeye getirmek için bugün de yağmurda çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPIDAN 5 İSMİ GETİRDİK"

Altyapının bütün kulüpler için en önemli nokta olduğunu söyleyen Bayram Bektaş, “5 genç kardeşimizi çağırdık. Seviye ve durumlarını görmek istiyoruz. Abileriyle antrenman yaparak belli bir seviyeye gelmelerini hedefliyoruz. İnşallah olur. Tek ümidimiz onlar” dedi.