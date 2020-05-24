Bayram sevinci evlere sığdı

KAYSERİ (AA) - Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı sevinci evlerde yaşatılıyor.

Yozgat'ta vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ankara'dan Yozgat'ta yaşayan annesi Satı Ertuğrul'u telefonla arayan sağlık çalışanı Aynur Yılmaz, nöbette olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Yozgat'a gelemediklerini belirten Yılmaz, "Ben de çocuklar da sizi çok özledik. İnşallah bu virüs biter de Kurban Bayramı'nda bir arada oluruz." dedi.

Ertuğrul'un diğer kızı Ayşe Demir de annesiyle telefonla görüntülü konuşarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Satı Ertuğrul da koronavirüsün bir an önce bitmesi için dua etti.

Çocuklarını özlediğini ifade ede Ertuğrul, "Bu bayram bu şekilde oldu. İnşallah bu hastalık biter, herkes çocuklarına, annesine, babasına kavuşur." diye konuştu.

- Nevşehir

Nevşehir’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren Çalışkan ailesinde, bayram ikramları konuklar yerine aile üyeleri için hazırlandı.