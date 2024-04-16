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Bayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladı

İHA İHA
16.04.2024 15:58
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Türkiye’de 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 500 bin ziyaretçi, Şanlıurfa’ya akın etti. Bayram tatili ile yoğunluğun yaşandığı kentte, esnafın yüzü güldü.

Bayram tatilinde Şanlıurfa 500 bin ziyaretçi ağırladı

Bayram tatilinde Şanlıurfa, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Kentte 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 500 bin ziyaretçinin giriş yaptığı kentte, esnafın da yüzü güldü. Son yılların en yoğun bayram tatilini yaşadıklarını belirten esnaf, siparişleri yetiştirmek zorlandıklarını belirtti.

“YIL SONUNDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ SAYISINI GEÇECEĞİZ”

Şanlıurfa Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, yılbaşında hedeflerinin 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırlamak olduğunu, bayram tatili süresince yaşanan yoğunluk nedeniyle de yılsonunda 2 milyon ziyaretçi sayısının aşılacağını söyledi. Çoban, “Özellikle bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte çok güzel bir yoğunluk oldu. Tatil planlarını yapan insanlar, Şanlıurfa’mızın güzel tarihi alanlarını gezmek, lezzetli yemeklerini, güzel tatlılarını tatmanın imkanını buldular. Özellikle baharın en güzel renklerini görmüş oldular. Genelde günübirlikçilerle birlikte Şanlıurfa’mızda 500 bin misafir ağırladık. Herkes için güzel, keyifli geçti. Sadece Göbeklitepe’ye 60 bin kişi giriş yaptı. Bu bize şöyle bir umut da verdi. 2024 yılı turizm anlamında çok daha güzel geçecek ve verimli geçecek. Biz yılbaşında hedefimizi 1 buçuk milyon olarak belirtmiştik ama öyle görünüyor ki 2 milyonu rahatlıkla geçeceğiz” dedi.

“YOĞUNLUKTAN DOLAYI NEREDEYSE MÜŞTERİLERİ KOVACAKTIK”

Esnaf Recep Çelik, “Şanlıurfa’da bu kadar kalabalığı beklemiyordum. Hayatım boyunca düşünsem aklıma bile gelmezdi. Daha önce böyle bir kalabalığa denk gelmedim. Millet bir birine çarpıyordu. Kalabalık karşısında şaşırdım, durdum. Neredeyse artık müşterileri kovacaktık. Müşterilerin siparişlerini yetiştiremiyorduk. Müşterilere durun diyordum, kimse kimseyi dinlemiyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim, göremem de” şeklinde konuştu.

“HERKES GÜZEL İŞ YAPTI”

Esnaf Şahin Aslan, “Biz esnaf olarak çok mutlu olduk. Herkes burada iş yaptı. Lokantalar olsun, bakırcılar olsun, kuruyemişçiler olsun, isotçular olsun, hediyelik eşya satan işyerleri olsun herkes iş yaptı. Allah bin bereket versin. İyi iş yatık, hep böyle olmasını isteriz” ifadelerini kullandı.

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