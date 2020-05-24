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Bayramda çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

MALATYA HABERLERİ  | 24.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kızılay Malatya Şubesi tarafından, bu bayram evden çıkamayan çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlanlı sürpriz yapıldı.Türk Kızılayı Malatya Şubesi, korona virüs nedeniyle bu yıl bayramda sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar unutmadı.

Bayramda çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

Kızılay Malatya Şubesi tarafından, bu bayram evden çıkamayan çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlanlı sürpriz yapıldı.
Türk Kızılayı Malatya Şubesi, korona virüs nedeniyle bu yıl bayramda sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar unutmadı. Türk masal dünyasının unutulmaz kahramanları olan Nasreddin Hoca ve Keloğlan tiplemesi ile Melekbaba Mahallesinde ev ev dolaşan Kızılay gönüllüleri, çocuklara hem bayram şekeri hem de oyuncak hediye etti.
Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın, ülkece buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, amaçlarının çocuklarının yüzünü azda olsa güldürmek olduğunu söyledi. Evde kalmak zorunda kalan çocukları ziyaret ederek onlara oyuncak ve şeker ikramı yaptıklarını söyleyen Yalçın, “En azından çocuklarımız bayramın sevincini yaşasın, bu günlerin ne olduğunu unutmasın, bayram keyfini yaşasınlar diyerek böyle bir etkinlik düzenledik. Daha birlikte nice bayramlar yaşamak umuduyla tüm herkesin bayramını kutluyoruz” diye konuştu.

Bayramda çocuklara Nasreddin Hoca ve Keloğlan sürprizi

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