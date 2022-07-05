"Bayramda çocukları BES’le sevindirin" önerisi

İSTANBUL (AA) - Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yeni doğan bebekler dahil tüm çocuklarımız, tasarruf yapmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ücretsiz giriş ve aylık sadece 100 TL’yle bayramı gençlerin hayatında bir milat yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sincek, ailelerin, çocuklarını bayramda BES hediye ederek sevindirebileceklerini hatırlattı.

"Devir tasarruf devri" hatırlatmasında bulunan Sincek, "899 bin BES sözleşmesi, 290 bin sigorta sözleşmesi, 7,6 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğümüz, 14 faizsiz fonumuz ve hayatın her alanına dokunan ürünlerimizle halkımızın güvencesi olmayı sürdürüyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle de hem vatandaşlarımızın bayramını kutlamak hem de BES’teki avantajlara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle tüm ailenin bir araya geldiği bayramda, 18 yaş düzenlemesinin getirdiği avantajlarla yeni doğan çocuklarınız da dahil olmak üzere güvence altına alınabilir. Küçük bayram harçlıkları gelecek güvencesine dönebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sincek, Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ilgili bilgi vererek, "Bu plan ile aylık minimum 100 TL veya üzeri katkı payı ödeyerek 18 yaş altı çocuk ve gençler adına birikim yapılabiliyor. Yüzde 30 devlet katkısı 18 yaş altı BES planlarında da alınabiliyor. Çocukların yaşına özel olarak hazırlanmış ücretsiz göz ve diş check up, online rehberlik, danışma hizmeti gibi asistans hizmetlerinden de faydalanılıyor. Katkı payı ödemeleri aylık, 3 aylık ya da yıllık periyotlarla yapılabiliyor. Bu planda düzenli birikim yapan katılımcılardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 18 yaş altı herkes Erken BES’e katılabiliyor." açıklamasını yaptı.

- "Erken BES’te 30 bin katılımcıyı aştık"

Ayhan Sincek, yeni doğan bebekler dahil tüm çocukların, tasarruf yapmaya ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi olacağını kaydererek, şöyle devam etti:

"Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ücretsiz giriş ve aylık sadece 100 TL’yle bayramı gençlerin hayatında bir milat yapabilirler. Geçen seneki düzenlemeler ile hayatımıza giren 18 yaş altı BES konusunda Katılım Emeklilik en çok tercih edilen emeklilik şirketlerinden biri olduk. Sadece sıfır yaş grubundan 2 binin üzerinde katılımcımızın olması ailelerimizin bize olan güvenini gösteriyor. 18 yaş altına sunduğumuz emeklilik planımız olan Erken BES planımızla 30 binin üzerinde katılımcıya ulaştık. Hazırlıklarımızı zamanında yaparak ve etkin iletişim çalışmalarıyla bu kategoride ilk beş emeklilik şirketi arasında yer alıyoruz. BES, yeni düzenlemelerle bu kadar avantajı bir araya getirmişken bir an önce bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. 18 yaş düzenlemesi, devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, BEFAS, Bütünleşik Planlar gibi pek çok olumlu düzenlemeyle BES’in hayatlarımızdaki önemi giderek artıyor. Tüm tasarruf sistemlerinde olduğu gibi insanlar ne kadar erken sisteme girip biriktirmeye başlarsa uzun vadede o kadar geniş ve iyi bir birikime dönüşecektir. Geleceğiniz için önemli bir adım atmak için bu yaz dönemini kaçırmayın."

