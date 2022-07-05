YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Bayramda çocukları BES’le sevindirin" önerisi

"Bayramda çocukları BES’le sevindirin" önerisi

05.07.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: - "Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ücretsiz giriş ve aylık sadece 100 TL’yle bayramı gençlerin hayatında bir milat yapabilirler" - "899 bin BES sözleşmesi, 290 bin sigorta sözleşmesi, 7,6 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğümüz, 14 faizsiz fonumuz ve hayatın her alanına dokunan ürünlerimizle halkımızın güvencesi olmayı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yeni doğan bebekler dahil tüm çocuklarımız, tasarruf yapmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyi. Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ücretsiz giriş ve aylık sadece 100 TL’yle bayramı gençlerin hayatında bir milat yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Katılım Emeklilik'ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sincek, ailelerin, çocuklarını bayramda BES hediye ederek sevindirebileceklerini hatırlattı.

"Devir tasarruf devri" hatırlatmasında bulunan Sincek, "899 bin BES sözleşmesi, 290 bin sigorta sözleşmesi, 7,6 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğümüz, 14 faizsiz fonumuz ve hayatın her alanına dokunan ürünlerimizle halkımızın güvencesi olmayı sürdürüyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle de hem vatandaşlarımızın bayramını kutlamak hem de BES’teki avantajlara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle tüm ailenin bir araya geldiği bayramda, 18 yaş düzenlemesinin getirdiği avantajlarla yeni doğan çocuklarınız da dahil olmak üzere güvence altına alınabilir. Küçük bayram harçlıkları gelecek güvencesine dönebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sincek, Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ilgili bilgi vererek, "Bu plan ile aylık minimum 100 TL veya üzeri katkı payı ödeyerek 18 yaş altı çocuk ve gençler adına birikim yapılabiliyor. Yüzde 30 devlet katkısı 18 yaş altı BES planlarında da alınabiliyor. Çocukların yaşına özel olarak hazırlanmış ücretsiz göz ve diş check up, online rehberlik, danışma hizmeti gibi asistans hizmetlerinden de faydalanılıyor. Katkı payı ödemeleri aylık, 3 aylık ya da yıllık periyotlarla yapılabiliyor. Bu planda düzenli birikim yapan katılımcılardan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmıyor. 18 yaş altı herkes Erken BES’e katılabiliyor." açıklamasını yaptı.

- "Erken BES’te 30 bin katılımcıyı aştık"

Ayhan Sincek, yeni doğan bebekler dahil tüm çocukların, tasarruf yapmaya ne kadar erken başlarlarsa o kadar iyi olacağını kaydererek, şöyle devam etti:

"Katılım Emeklilik Erken BES Planı’yla ücretsiz giriş ve aylık sadece 100 TL’yle bayramı gençlerin hayatında bir milat yapabilirler. Geçen seneki düzenlemeler ile hayatımıza giren 18 yaş altı BES konusunda Katılım Emeklilik en çok tercih edilen emeklilik şirketlerinden biri olduk. Sadece sıfır yaş grubundan 2 binin üzerinde katılımcımızın olması ailelerimizin bize olan güvenini gösteriyor. 18 yaş altına sunduğumuz emeklilik planımız olan Erken BES planımızla 30 binin üzerinde katılımcıya ulaştık. Hazırlıklarımızı zamanında yaparak ve etkin iletişim çalışmalarıyla bu kategoride ilk beş emeklilik şirketi arasında yer alıyoruz. BES, yeni düzenlemelerle bu kadar avantajı bir araya getirmişken bir an önce bu fırsatlardan yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. 18 yaş düzenlemesi, devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması, BEFAS, Bütünleşik Planlar gibi pek çok olumlu düzenlemeyle BES’in hayatlarımızdaki önemi giderek artıyor. Tüm tasarruf sistemlerinde olduğu gibi insanlar ne kadar erken sisteme girip biriktirmeye başlarsa uzun vadede o kadar geniş ve iyi bir birikime dönüşecektir. Geleceğiniz için önemli bir adım atmak için bu yaz dönemini kaçırmayın."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında mütalaa açıklandıBilezikleri için yaşlı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında mütalaa açıklandı
Aksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybettiAksaray'da devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:31
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Gerçekleri konuşmanın tam zamanı!

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.