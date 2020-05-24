YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bayramda sokağın keyfini 65 yaş ve üstü vatandaşlar çıkardı

Bayramda sokağın keyfini 65 yaş ve üstü vatandaşlar çıkardı

İZMİR HABERLERİ  | 24.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

İzmir'de, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ancak bugün istisna uygulaması kapsamında olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, park ve sahillerde yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, istisna uygulaması kapsamında Ramazan Bayramı'nda park ve sahilleri doldurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerini dışarı attı. İstisna kapsamında saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere giden İzmirliler yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

Göztepe Güzelyalı Mahallesi'ndeki Fuat Göztepe Parkı'na giden vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Konak Belediyesi ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak ve soğuk içecek ikram etti.

Maskeyle dışarı çıkan İzmirliler, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

Emekli öğretmen 82 yaşındaki Sueda Gani Üsmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci gününde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten Üsmen, koronavirüs sürecinin geçmesini beklediğini belirtti.

67 yaşındaki Hediye Ümit de bayramda sokağa çıkmalarına izin verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bayramı arkadaşlarıyla kutladığını ifade eden Ümit, "Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gençler, kurallara riayet etmiyor. Kabirleri ziyaret edemediğimiz için üzüldüm. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

78 yaşındaki Abdullah Mermer ise bayramda dışarıya çıkmalarının çok iyi olduğunu, eşinin virüs nedeniyle Almanya'dan gelemediğini, yasakların kalkmasıyla kavuşacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntülerİlklerin bayramı! 81 ilden tarihi görüntüler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

İnci kefali balığını muhteşem göçü devam ediyor

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Gaziantep'te 16 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

İzmir Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Yalçınkaya Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Onur Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

Yuvadan düşen yavru kumru sepetli araç ile yeniden yuvaya konuldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Liseli kız can verdi

Liseli kız can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.