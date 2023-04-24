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  4. Bayrampaşa’da alkollü sürücü bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

Bayrampaşa’da alkollü sürücü bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

24.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. İtfaiyenin kurtardığı sürücü ağır yaralandı.

Bayrampaşa’da alkollü sürücü bariyere çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 bağlantı yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne giden alkollü olduğu iddia edilen Tuncay Ç, idaresindeki 57 OB 299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde çıkışan Tuncay Ç’yi ambulansa teslim etti. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Herhangi başka kazanın olmaması için trafik polisleri önlem alırken, kaza nedeniyle yan yolda bir süre trafik durdu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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