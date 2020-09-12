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BAYSEM’de kayıtlar başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 12.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de online eğitime geçen ilk kurum olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), yeni eğitim-öğretim yılını açıyor.

Türkiye’de online eğitime geçen ilk kurum olan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM), yeni eğitim-öğretim yılını açıyor. 21 Eylül’de başlayacak yeni dönem öncesi öğretmenlerle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi sürecinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Kendisi de matematik öğretmeni olan Başkan Sandal, “Eğitim, en büyük önceliğimiz. Pandemi sürecinde özveriyle çalışan, BAYSEM’in başarısında büyük payı olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
BAYSEM’i ziyaret eden Başkan Sandal, yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hazırlıkları inceledi. LGS ve YKS’de alınan başarı sonuçlar nedeniyle öğretmenleri kutlayan Başkan Sandal, “Pandemi döneminde en önemli sorunumuz sağlık. Fakat ülke olarak sağlıktan sonra çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim sorunu önceliğimiz. Tek bir çocuğun eğitimi, bütün bir ülkenin meselesidir. Bugün BAYSEM’de eğitim alan çocuklar, bir kaç yıl sonra bizim yerimizde, kararlar alan ülkemizin geleceği için çalışan, hatta anne baba olan, sorumluluk sahibi yetişkinler olacak. Bu durumu çok iyi idrak etmeliyiz. Öğretmenlerimiz, pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk belediye olduğumuzda değişim için, ilerlemek ve daha fazlasını yapabilmek için inanılmaz çaba sarf etti. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz. Bayraklılı anne babaların gözü arkada kalmasın. Bayraklı Belediyesi olarak çocuklarımıza her zaman sahip çıkacağız. Onlar bize emanet” diye konuştu.

Kayıtlar 14 Eylül’de başlıyor
Seviye tespit sınavlarını tamamlayan BAYSEM’de, kesin kayıt işlemleri 14-18 Eylül günleri arasında yapılacak. Kayıtların tamamlanmasının ardından, 8., 12. sınıflar ve mezun gruplar, 21 Eylül’de online eğitime başlayacak.

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