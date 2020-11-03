BB Erzurumspor- Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Hamroun'un pasıyla ceza sahası içinde topu alan Mucahit Albayrak'ın vuruşunda top kaleci Ersel Çetinkaya'dan döndü. İkinci kez topla buluşan Mucahit Albayrak bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.