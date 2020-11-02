BB Erzurumspor’un kupa mesaisi

Kulüp Tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek nezaretinde hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar, yarın saat 18.00'de Karbel Karaköprü Belediye ile Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak.
Antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Teknik direktör Özdilek’in bu maçta ligde forma giyemeyen oyunculara şans vermesi bekleniyor.
(İHA)
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