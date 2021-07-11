BBP Genel Başkanı Destici, 26. yılında Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını andı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılında soykırım kurbanlarını andı.

Destici, yazılı açıklamasında, 26 yıl önce Srebrenitsa'da büyük bir toplu cinayet yaşandığını belirtti.

Yaşananların, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olarak tarih kayıtlarında yer aldığını aktaran Destici, "11 Temmuz 1995'te şu ana kadar tespit edilebilmiş 8 bin 372 Müslüman Boşnak kardeşimiz katledildi. Bedenleri, kimliklerinin tespit edilememesi için parçalanarak yine şu ana kadar tespit edilebilen 64 farklı toplu mezara gömüldü. Bugün bile soykırımdan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen, ancak 6 bin 500 kadarının kimlikleri tespit edilebilmiş durumda ve hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Soykırımın, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1993'te Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa'da meydana geldiğini hatırlatan Destici, katledilen Boşnakların Sırplara, Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barış Gücü tarafından teslim edildiğini vurguladı.​​​​​​​

BM Barış Gücü tarafından toplanan, Boşnaklara ait silahların, yaşanacaklar konusunda uyarılmalarına ve ısrarla talep edilmesine rağmen geri verilmediğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Boşnak kardeşlerimizin 400 Hollandalı askerden oluşan BM Barış Gücü tarafından, Birleşmiş Milletler'in 'güvenli bölge' olarak ilan ettiği Srebrenitsa'dan çekilerek, Sırplara öldürülmek üzere teslim edilmesi, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa'nın 'suç ortaklıkları' ve 'insanlık suçları' olarak da ayrıca tarihe geçti.

Türkiye'ye her fırsatta insan hakları dersleri vermeye kalkan Birleşmiş Milletler ve Avrupa, boyunlarında hala bu suçun yaftasını ve 20. yüzyılın son günlerinde Avrupa'nın ortasında yaşanan felaketin sorumluluğunu taşıyorlar. Aynı anlayış, ahlak ve insanlık yoksunluğu, dünyanın her yerinde bugün de milyonlarca insanın katledilmesine, yurtlarından edilmesine, emeklerinin ve kaynaklarının sömürülmesine neden oluyor. Bu bakış açısı, düşmanlık, sömürge zihniyeti, ahlak, vicdan, insanlık ölçüsü değişmeden anlaşılıyor ki Batı cephesinde hiçbir şey değişmeyecek."

Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın kurbanlarını andı ve 2003'te hayatını kaybeden Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i rahmetle yad etti.

