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BBP Genel Başkanı Destici'den, orman yangınlarına ilişkin açıklama:

05.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'yi küçük düşürme, Türk hükümetini zayıflatma noktasında kasıtlı eylem ve çalışma yapanlar var. Bunları kınıyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, orman yangınları nedeniyle yapılan manipülasyonlara ilişkin, "Türkiye'yi küçük düşürme, Türk hükümetini zayıflatma noktasında kasıtlı eylem ve çalışma yapanlar var. Bunları kınıyorum." dedi.

​​​​​​​Destici, partisinin Adıyaman İl Başkanlığının açılış törenindeki konuşmasında, yangınlar üzerinden özellikle dış dünyaya karşı bilinçli bir şekilde devleti zor düşürmeye yönelik çalışmalar yapıldığını ve parti olarak da bunları kınadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin birçok kez orman yangınıyla karşı karşıya kaldığını ancak ilk kez bu kadar büyük yangınla karşılaşıldığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bu derece bir yangınla ilk defa karşılaştığı için bir tedbirsizlik açık ve net bir şekilde gözüküyor, lakin bu tedbirsizlik üzerinden birbirimizi yıpratmayalım. Türkiye'yi küçük düşürme, Türk hükümetini zayıflatma noktasında kasıtlı eylem ve çalışma yapanlar var. Bunları kınıyorum. Bunların yaptıkları doğru değil, hükumete zarar vereceğiz derken, ülkemize, milletimize zarar vermekte olduğunu bilmeliler. Gerçi bazı kesimler bunu bilerek yapıyor zaten. İçlerinde Türkiye düşmanlığı var, millet düşmanlığı var ama bir kısmı da hükumete olan kininden yapıyor."

Yangınla mücadele noktasında, Türkiye'nin yanında olan ülkelere teşekkür eden Destici, "Başta can Azerbaycan olmak üzere, Ukrayna, İran, İspanya Hırvatistan ve Türkiye'nin bu zor gününde yanında olan, yangın söndürme uçağı, helikopteri gönderen, itfaiye gönderen başka türlü destek olan bütün ülkelere de teşekkür ediyorum. Zaten gerçek dost kimdir, bu zor zamanlarda belli olur. Bu günleri de el birliği ile atlatacağız inşallah." diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Vali Mahmut Çuhadar'ı da ziyaret eden Destici, daha sonra kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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