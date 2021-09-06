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BBP Genel Başkanı Destici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı:

06.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tüm vatandaşlarımız, aşılarını tamamlamak ve salgına dair önlemlere riayet etmekte hiçbir ihmal ve tereddüt göstermemelidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Partiden yapılan açıklamada, Destici'nin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesajına yer verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime zaruri ara verildiğini ve öğrencilerin aradan sonra bugün itibarıyla ders başı yaptığını aktaran Destici, "Öncelikle ülkemiz, milletimiz, tüm dünya ve insanlık için umudu temsil eden evlatlarımız ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile eğitim çalışanları için, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum." ifadesini kullandı.

Salgın hastalık koşullarının Türkiye ve bütün dünyada etkili olduğunu anımsatan Destici, okulların açılmasıyla öğrencilerin, ailelerin ve eğitimcilerin sağlıklarıyla ilgili endişelerin söz konusu olduğunu dile getirerek, herkese aşı olmaları çağrısında bulundu.

Destici, "Yaşadığımız tüm problemlerin çözümüyle doğrudan ilişkili olduğunu düşündüğümüz eğitimin, sağlıklı, verimli ve başarıyla devam etmesi için hem milletimize hem de eğitim ve sağlık kurumlarımız başta olmak üzere devlete, hükümete alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Tüm vatandaşlarımız, aşılarını tamamlamak ve salgına dair önlemlere riayet etmekte hiçbir ihmal ve tereddüt göstermemelidir." görüşünü paylaştı.

- Şehit öğretmenleri andı

Mesajında görevi başında şehit olan öğretmenleri anan, gelecek nesillerin eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması tavsiyesinde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerin iyi bir eğitim alması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıyız. Eğitim için yapılacak her harcama, eğitimle ilgili yapılacak her fedakarlık, geleceğe yapılan en verimli yatırım olacaktır. Ancak bu şekilde milletimizin istikbaline güvenle bakabilir, aydınlık yarınlara sağlam adımlarla yürüyebiliriz.

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlarken, öncelikle, görevini ifa ederken hayatlarını kaybeden, şehit olan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyor, tekrar öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimize, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

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