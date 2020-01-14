Bebe ve çocuk konfeksiyonu ihracatında yeni rota Uzak Doğu pazarı

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'dan yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapan bebe ve çocuk konfeksiyoncuları, Uzak Doğu pazarına açılmayı hedefliyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bebe ve çocuk giyiminde Türkiye'nin ürünlerinin dünyada marka haline geldiğini söyledi.

Yıldız, Türkiye'de Avrupa kalitesinde üretim yapıldığını belirterek, sektörün toplam üretiminin yüzde 80'inin Bursa'da gerçekleştiğini vurguladı.

Bu üretimin yüzde 60'tan fazlasının ise ihraç edildiğini aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimiz Avrupa ürünleriyle rekabet edebilecek boyuta geldi. Kendi etiketlerimizle üretim yapıp satıyoruz. Biz fason üretim yapmıyoruz, bu çok önemli. 2019 yılında yaklaşık 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2020'nin daha güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Sektör olarak ülkemize ciddi katma değer üretiyoruz. Bursa'da yaklaşık 5 bin firma üretim yapıyor. Yine 100 bine yakın istihdam sağlıyoruz."

- "ABD ve Avrupa ile ilgili projelerimiz var"