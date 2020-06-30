Bebek Kütüphanesi gün sayıyor

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın 2020 yılı için duyurduğu 20 proje arasında yer alan Bebek Kütüphanesi’nin yapımı tamamlandı. Kütüphane ihtiyaç duyulan eşyaların yerine yerleştirilmesiyle hizmete girecek.

Akyurt’un sürekli gelişen yapısıyla yeni ihtiyaçlara gereksinim duyulduğunu belirten Belediye Başkanı Hilal Ayık, en çok değer verdiği projeler arasında yer alan ’Bebek Kütüphanesi’nin yapımının tamamlandığını duyurdu. İlçede Höyük Park olarak da bilinen Yıldırım Han Parkı içerisindeki binanın zemin katında, yaklaşık 350 metrekare alana sahip bir Bebek Kütüphanesi yaptıklarını söyleyen Başkan Hilal Ayık, “Akyurt için bütün ekibimizle gece gündüz, mesai saati içinde ve dışında arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 20 proje hedefiyle yola çıktık. İlk başlayan işlerimizden bir tanesi de bu güzel kütüphane projemiz oldu. Maalesef tüm dünyanın dengesini alt üst eden korona virüs salgını ile mücadele, tüm hizmetlerimizin önüme geçti. Normalleşme süreciyle birlikte kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bebek Kütüphanemiz çocukların doğdukları andan itibaren öğrenmeye başlayacakları, hayat boyu öğrenmeye ilk adımı atacakları yer olacak. Bu çalışmayı Türkiye’de hayata geçiren ilk belediyelerden bir tanesi de biz olacağız. Öğrenme sürecinde bebeklerin yetenekleri, eğilimleri tespit edilerek, hayat boyu başarı için yolu açılacak. Hepimiz hayata geldiğimizde yapmamız gereken en iyi şeyi bulmaya çalışırız. Çocuklarımız için işte bunu bulmalarına yardımcı olacağız. Aileler de sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor. Bizler de ilçemiz için böyle güzel bir hizmeti ortaya koyduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



