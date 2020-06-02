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Bebekli Kilise’de temizlik

ADANA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılan ibadethanelerin kontrollü olarak yeniden açılmasının hemen öncesinde başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi camilerde ve cemevlerinde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılan ibadethanelerin kontrollü olarak yeniden açılmasının hemen öncesinde başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi camilerde ve cemevlerinde de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapmaya devam ediyor. Salgın hastalığın bulaşma hızını düşürmek ve vatandaşlarını sağlığını korumak amacıyla 74 gün boyunca kapalı olan ibadethanelerin açılmasıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri ibadethanelerde temizlik ve dezenfekteye devam ediyor. Ekipler, Bebekli Kilise’de temizlik çalışması yaptı. Kilise içerisinde ve bahçesinde temizlik yapan ekipler daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin camilerde ve cemevlerinde de temizlik ve dezenfekte çalışmaları düzenli olarak sürüyor.

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Sabah
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Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Emin Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Mürsel Eczanesi
Seyhan
Namık Kemal Eczanesi
Seyhan
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