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Bedensel engelli Selen, tedavi amaçlı başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

22.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren bedensel engelli lise öğrencisi Selen Yüksel, fizik tedavi amaçlı başladığı yüzmede sırt üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Engeline aldırmayıp katıldığı ilk yarışmada büyük bir başarı elde eden Selen, ailesi ve okulunun gurur kaynağı olurken, “Hayata küsmeden hayallerimin peşinden koşmak bana başarıyı getirdi. Şimdi hedefim, Avrupa’da ülkemizi temsil edip madalyalar kazanmak” dedi.
Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsünde 9. sınıfta eğitim gören Selen Yüksel, 2007 yılında dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken kendisine “atrogripozis” adı verilen kemik ve kas hastalığı teşhisi konulan Selen, tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Annesi ev hanımı, babası ticaretle uğraşan Selen’e doktorları, yoğun tedavi sürecinde yüzmeye başlaması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Fizik tedavi olarak 5 yaşındayken yüzmeye başlayan Selen, bir yıl önce de profesyonel sporcu oldu. Sürekli kendisini geliştiren ve pes etmeyen Selen, okulunun ve ailesinin desteğiyle 6-9 Nisan tarihlerinde Aksaray’da yapılan okullar arası bedensel engelliler yarışmasına katıldı.

İLK YARIŞMASINDA DÖRT MADALYA

Engeline aldırmayıp sudaki yeteneğini her gün geliştiren Selen, katıldığı bu ilk yarışmada birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. Rakiplerini geride bırakan Selen, 50 metre sırt kategorisinde Türkiye birincisi, 100 metre serbestte Türkiye 2.’si, 50 metre serbest ve 100 metre sırt kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Altın madalyayı boynuna takmanın haklı gururunu yaşayan Selen, başarısıyla ailesine ve okuluna büyük gurur yaşattı.

"HERŞEYİ YAPABİLDİĞİMİZİ KANITLAMALIYIZ"

Bu başarısıyla yetinmeyen 16 yaşındaki Selen’in şimdiki hedefi, Avrupa’da Türkiye’yi temsil edip madalyalar kazanmak. Antremanlarını bu yönde aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Selen, “Doğuştan gelen rahatsızlığım ve bedensel engelime rağmen hiçbir zaman moralimi bozmadım. Fizik tedavi için başladığım yüzmede pes etmemem de başarıyı kendiliğinden getirdi. İlk yarışmamda dört madalya birden kazandım. Madalyalarımı boynuma takınca büyük bir gurur yaşadım ve ne kadar doğru bir iş yaptığımı anladım. Engellilere önerim, hayata küsmeden hiç durmadan yapmak istedikleri her şeyi yapmalılar ve hayallerinin peşinden koşmalılar. Çünkü herkes bizim hiçbir şey yapamadığımızı düşünüyor. Onlara her şeyi yapabildiğimizi kanıtlamalıyız” diye konuştu.

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