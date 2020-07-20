BEE'O Anadolu yayla çiçek ham balı dünyanın en kaliteli balı seçildi

İSTANBUL (AA) - BEE'O yayla çiçek ham balı, Londra Bal Yarışması'nda altın madalya kazandı.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen Londra Bal Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında geçen yıl Muğla ham çam balı ile altın madalya kazanan BEE'O, bu yıl da Anadolu yayla çiçek balı ile ödüle layık görüldü.

Dünya çapında birçok bal üreticisinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite ve koku, doku, lezzet ve ağız hissi gibi duyusal özelliklerine göre değerlendirildi.

Yeni Zelanda, İspanya, Norveç ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada yüzlerce farklı bal çeşidi yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, altın madalyaya layık görülmelerinin kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Samancı, BEE'O olarak dünyada ilk olan, "Sözleşmeli Arıcılık" modeli ile çalıştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu model ile kovandan sofraya yüzde 100 izlenebilir ve kontrollü üretim sağlamak mümkün oluyor. Türkiye genelindeki 4 bin sözleşmeli arıcımız ve 450 bin arı kovanımız ile pestisit uygulanmayan tamamen doğal ortamlarda, yüksek yaylalarda, ormanlarda, iyi arıcılık uygulamaları prensiplerine göre üretim yapabiliyoruz.